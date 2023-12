O Atlético de Madrid, com dez jogadores em campo desde a reta final do primeiro tempo, empatou (3-3) com o Getafe nesta terça-feira (19), num jogo do campeonato espanhol em que o atacante francês Antoine Griezmann se igualou a Luis Aragonés como o maior artilheiro da história do clube 'rojiblanco', com 173 gols.