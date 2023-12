O atleta olímpico Benjamin Kiplagat foi encontrado morto aos 34 anos na madrugada deste domingo, dentro de um carro na cidade de Eldoret, no Quênia. De acordo com informações da imprensa local, Kiplagat, que era queniano, mas representava a Uganda no atletismo, teve o corpo encontrado com sinais de facadas no peito e no pescoço.