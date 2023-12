Após cinco vitórias seguidas, o Arsenal foi derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, e deixou a liderança do Inglês. O time do técnico Mikel Arteta soma 36 pontos após 16 rodadas e foi ultrapassado pelo Liverpool que também neste sábado venceu o Crystal Palace e chegou aos 37. O Aston Villa tem 35 e figura na terceira colocação.