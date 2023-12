Em um jogo eletrizante, Liverpool e Arsenal empataram, por 1 a 1, neste sábado, em Anfield, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi melhor para o time de Londres, que manteve o primeiro lugar na classificação, com 40 pontos, um à frente do rival. O Aston Villa também tem 39 pontos.