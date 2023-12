O armador argentino Nícolas Copello, do Minas Tênis Clube, foi suspenso por 10 partidas por ato considerado racista durante partida do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogador também era que pagar multa no valor de R$ 8 mil. A equipe pode recorrer da condenação anunciada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD/LNB).