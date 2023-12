A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, informou, nesta quarta-feira, que a partida Bournemouth x Luton Town, interrompida no sábado, aos 14 minutos do segundo tempo, com o placar 1 a 1, após o colapso sofrido em campo pelo capitão do Luton, Tom Lockyer, será disputada novamente na íntegra após a temporada regular, em data com o consentimento das equipes.