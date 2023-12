Neste domingo, Javier Milei, recém-empossado presidente da Argentina, marcou presença nas eleições do Boca Juniors. No entanto, sua aparição não foi bem recebida por alguns membros do clube, que expressaram descontentamento e o vaiaram por seu apoio ao ex-presidente Mauricio Macri, vice da chapa de oposição, liderada por Andrés Ibarra, nas eleições da equipe argentina.