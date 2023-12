Depois de estar vencendo por 2 a 0, o Manchester City deixou a vitória em casa contra o Crystal Palace, que conseguiu o empate com um gol de pênalti nos acréscimos em jogo disputado neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o último dos 'Citizens' antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.