Causador de frustração para a CBF, que o queria como treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti está bastante satisfeito com a decisão de ter ampliado seu vínculo com o Real Madrid até junho de 2026. As primeiras palavras dele após a assinatura do novo contrato foram em tom de êxtase e celebração, direcionadas ao elenco e à torcida com a qual construiu uma relação das mais sólidas em meio às muitas conquistas alcançadas como condutor do esquadrão merengue.