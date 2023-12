A chegada de Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira a partir de junho de 2024 pode estar mais distante de acontecer. De acordo com o jornal espanhol "AS", o técnico do Real Madrid e a diretoria do clube merengue têm uma reunião marcada para o dia 15 de janeiro, um dia após a final da Supercopa da Espanha. O encontro pode selar a renovação do treinador com a equipe espanhola até 2025 e frustrar de vez os planos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).