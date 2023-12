A passagem de Taylor Swift pelo Brasil durante a turnê "The Eras Tour", em novembro, movimentou os fãs, mas também causou contratempos. Nesta quarta-feira, um vídeo chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um mutirão limpando manualmente o gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que recebeu três shows da cantora.