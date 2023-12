O Al Ahly, do Egito, conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes após derrotar o japonês Urawa Reds Diamonds, por 4 a 2, nesta sexta-feira, no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, na Arábia Saudita. Foi a terceira vez nos últimos quatro anos que o time egípcio conquistou o terceiro lugar no Mundial. No ano passado, perdeu a disputa para o Flamengo.