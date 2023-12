O Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporadas do tênis, será marcado por grandes retornos em sua edição de 2024. A organização do evento, com início marcado para 14 de janeiro, confirmou as presenças de Rafael Nadal, Naomi Osaka e Angelique Kerber, três nomes campeões do Major australiano. Vencedor em 2009 e 2022, Nadal está sem competir justamente desde a última edição do torneio, realizada em janeiro de 2023, quando era o segundo colocado do ranking mundial.