Abel Ferreira ficou feliz em dose dupla na noite de quarta-feira. Além de conquistar o bicampeonato brasileiro com o Palmeiras, o treinador realizou o sonho de conhecer Ronaldo Nazário. O português tietou o dono da SAF do Cruzeiro após o empate entre as equipes, por 1 a 1, no Mineirão. O vídeo do encontro viralizou nas redes sociais.