O técnico Abel Ferreira reforçou seu compromisso contratual com o Palmeiras até dezembro de 2024 e vai permanecer no clube ao menos até o fim de seu vínculo. Ele comunicou seu desejo de permanecer à diretoria em reunião com a presidente Leila Pereira nesta sexta-feira. Também estiveram no encontro o vice-presidente, Paulo Buosi, e o diretor de futebol, Anderson Barros.