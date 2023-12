O técnico Abel Ferreira manteve o suspense sobre sua permanência como técnico do Palmeiras para 2024. Após a conquista do bicampeonato brasileiro em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, o português reforçou seu cansaço com as exaustivas temporadas no futebol do País e falou não saber o que vai acontecer. Ele é alvo do Al-Sadd, do Catar, que estaria disposto a torná-lo o treinador mais bem pago do mundo.