Abel Ferreira chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, nesta quinta-feira, e foi abordado por jornalistas portugueses. O técnico do Palmeiras é alvo de especulações em seu país e cotado para o comando do Benfica. Ele se esquivou sobre a possibilidade de assumir o time de Lisboa, falou acerca do futuro no clube alviverde e disse o que fará nas férias.