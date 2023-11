O tenista brasileiro Thiago Wild foi eliminado logo na estreia no Torneio de Metz, na França, nesta terça-feira. O número 1 do Brasil caiu diante do experiente italiano Fabio Fognini pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (11/9), em 2h07min de confronto.