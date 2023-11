Weverton não deixou a vitória de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo subir à cabeça. Um dos principais responsáveis por recolocar o Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão - por ter defendido o pênalti de Tiquinho Soares quando estava 3 a 1 -, o goleiro minimizou a diferença de três pontos na tabela de classificação e quer que o time foque apenas no duelo com o Athletico-PR, marcado para este sábado, às 21h30, na Arena Barueri, pela 32ª rodada.