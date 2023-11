O jovem meio-campista do Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, que no sábado sofreu uma "entorse de grau médio no tornozelo direito" durante sua primeira partida pela seleção francesa, contra Gibraltar (a goleada avassaladora de 14 a 0), não voltará a jogar em 2023, anunciou seu clube nesta segunda-feira.