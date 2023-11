O jornal espanhol "Superdeporte", de Valência, voltou a atacar Vinícius Júnior sob o argumento de que ele está prejudicando a imagem do time da cidade. Desta vez, o ataque veio após o brasileiro do Real Madrid ser agraciado com O Prêmio Sócrates, durante a cerimônia da Bola de Ouro, em razão dos serviços prestados à sociedade pelo Instituto Vini Jr., projeto voltado à educação de crianças. Assim como no início de outubro, quando questionou o depoimento dado pelo atacante depois de ofensas racistas proferidas contra ele por torcedores valencianos no Estádio Mestalla, o periódico estampou sua capa chamando Vini de mentiroso.