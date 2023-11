Inspirado na música "Viva Las Vegas", do cantor norte-americano Elvis Presley, Max Verstappen voltou a reinar nas pistas ao vencer o GP de Las Vegas de Fórmula 1, na madrugada deste domingo. Com o triunfo, ele segue aumentando suas marcas. Esta foi a 18ª vitória do piloto da Red Bull nesta temporada e o triunfo 53 de sua carreira, tornando-o o terceiro maior vencedor da categoria, ao lado de Sebastian Vettel. Ainda no carro, após cruzar a linha de chegada, o holandês soltou a voz pelo rádio para comemorar ao gritar: "Viva Las Vegas, Viva Las Vegas", gritou.