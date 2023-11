Convocado pela seleção venezuelana para as Eliminatórias para a Copa do Mundo, o zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo, afirmou ter sido agredido por policiais que fizeram parte da segurança do duelo com o Peru, realizado nesta terça-feira, no estádio Nacional de Lima, pela sexta rodada. As equipes ficaram no empate por 1 a 1.