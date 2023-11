O governo da Venezuela denunciou nesta quarta-feira (22) que o avião que transportava a seleção 'Vinotinto' foi impedido de reabastecer após o empate em 1 a 1 com o Peru, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em jogo que terminou com confronto entre jogadores venezuelanos e a polícia peruana.