O jogo atrasado entre Fortaleza e Cruzeiro, pela 30ª do Brasileirão, mudou o risco de rebaixamento dos times de baixo de tabela. Com a vitória por 1 a 0 neste sábado, o Cruzeiro teve um respiro e saiu do Z-4. As possibilidades de queda do clube mineiro de Ronaldo na Série A diminuíram, ao passo que Santos, Vasco e Bahia viram as chances de rebaixamento aumentarem.