Vivendo um bom momento com a camisa do Palmeiras, o que resultou na convocação para a seleção brasileira sub-23, o lateral Vanderlan garantiu que o clube está renovado após a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. No entanto, citou as dificuldades de enfrentar o Fortaleza no Castelão, sendo um deles o forte calor da capital cearense.