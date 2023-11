Foram somente seis rodadas, ou um terço das Eliminatórias Sul-Americanas, mas o Uruguai continua dando mostras de que não terá problemas para se garantir na Copa do Mundo de 2026. A seleção de Marcelo Bielsa ganhou a terceira partida seguida, agora com tranquilos 3 a 0 sobre a Bolívia, no Estádio Centenário de Montevidéu, nesta terça-feira, e fechará o ano entre as melhores do continente.