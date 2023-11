O atleta Miguel Hidalgo conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de ouro no triatlo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Na cidade litorânea de Viña del Mar, o brasileiro completou os 1.500 metros de natação, os 40 quilômetros de bicicleta e os 10 km de corrida, em 1h46min08, um segundo à frente do americano Matthew McElroy. O pódio foi completado pelo mexicano Crisanto Grajales (1h46min11).