O Tottenham estava invicto, jogava em seus domínios e, além de voltar ao topo do Inglês, buscava sua quinta vitória seguida. Mas duas expulsões acabaram com os planos da equipe, que até saiu em vantagem, mas acabou goleada pelo Chelsea por 4 a 1 nesta segunda-feira. Com o revés, estacionou nos 26 pontos, um menos do que o líder Manchester City.