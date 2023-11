Os jogadores do Botafogo se depararam com um protesto no CT do clube, nesta quarta-feira, quando chegaram ao local para o último treino antes do duelo de quinta com o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O grupo de cerca de 50 torcedores, liderado pela torcida organizada Fúria Jovem, gritou frases como "se não ganhar a porrada vai comer!" e conseguiu conversar com alguns atletas do elenco, como Victor Sá, Rafael e Marçal. O ex-zagueiro Joel Carli, atualmente auxiliar técnico, também parou para falar.