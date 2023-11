O Fluminense não poupou o fôlego na comemoração oficial do título da Copa Libertadores, conquistada há uma semana. Mais de 100 mil torcedores estiveram no centro do Rio de Janeiro para acompanhar o trio elétrico que carregava os jogadores, o técnico Fernando Diniz e a taça da conquista histórica contra o Boca Juniors na final do Maracanã.