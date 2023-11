O clima foi tenso no treino do Cruzeiro nesta quinta-feira, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Integrantes da torcida organizada Máfia Azul protestaram no Centro de Treinamento em Belo Horizonte e ainda abordaram jogadores na saída do local sob tom ameaçador por causa da ameaça de rebaixamento no Brasileirão.