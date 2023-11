Após Robson abrir o placar já nos minutos finais, torcedores do Cruzeiro pularam a grade e invadiram o gramado da Vila Capanema, onde o Coxa mandou o jogo. Na sequência, torcedores do Coritiba também invadiram e brigaram com a torcida visitante, paralisando a partida que seria retomada 30 minutos depois.