O atrito entre o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. O dirigente emitiu uma nota oficial na qual explica se sentir desafiado por pessoas "em posição de poder" e promete "botar fogo" no futebol brasileiro, em nítida indireta à entidade, que afirmou a intenção de processá-lo por causa das declarações concedidas após a derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3, na última quarta-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Brasileirão.