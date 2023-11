A destacada participação da equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago contou com três medalhas nos últimos momentos da disputa no Chile. Hugo Calderano, um dos maiores nomes do esporte nacional, subiu no pódio pela oitava vez, neste domingo, ao liderar a equipe masculina, que derrotou o Canadá por 3 a 1, e ficou com a medalha de ouro.