Max Verstappen vai largar na pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo. O holandês tricampeão mundial cravou a volta mais rápida no treino classificatório, que terminou minutos antes do previsto diante da mudança drástica do tempo no Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira. Uma tempestade fez o dia virar noite no circuito paulistano.