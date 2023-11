Apesar de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, manteve o discurso e não colocou o time na briga pelo título. O treinador português valorizou o desempenho do elenco no último domingo, em que venceu o Corinthians por 1 a 0, mas reforçou que o foco está apenas no próximo adversário, o São Paulo.