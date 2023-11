Iga Swiatek precisou de quase 24 horas para dar uma lição de tênis à belarrussa Aryna Sabalenka e mostrar que quer recuperar o trono feminino. Com uma partida perfeita, a polonesa ganhou por 6/3 e 6/2 e fará a decisão do WTA Finals em Cancún nesta segunda-feira com a americana Jéssica Pegula, de olho na liderança do ranking.