Embalados na temporada regular da NBA, o Phoenix Suns e o Orlando Magic faturaram a sétima vitória consecutiva na noite deste domingo. As duas equipes, brilhando nas Conferências Oeste e Leste, respectivamente, detêm as maiores séries invictas do campeonato no momento. Em Nova York, os Suns superaram o New York Knicks por 116 a 113, no Madison Square Garden.