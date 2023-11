Luis Suárez esteve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira e recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima concedida pela casa. Ao discursar, durante cerimônia realizada no teatro Dante Barone, o uruguaio de 36 anos ensaiou uma mensagem de despedida ao Grêmio, clube com o qual tem contrato até dezembro, e agradeceu até torcedores do rival Internacional pelo carinho que recebeu ao longo de sua estadia em Porto Alegre.