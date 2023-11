Destaque do Grêmio na briga pelo título do Brasileirão, o veterano Luis Suárez voltou a ser convocado para defender a seleção uruguaia após quase um ano, ao ser chamado nesta segunda pelo técnico Marcelo Bielsa. A última vez em que o jogador de 36 anos entrou na lista para representar sua nação foi na convocação para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Durante a disputa do Mundial, o desempenho do Uruguai foi frustrante, já que terminou em eliminação ainda na primeira fase, após a terceira colocação no Grupo H, no qual Portugal avançou em primeiro e Corei do Sul em segundo.