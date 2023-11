Baseado em pedido da Procuradoria, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu preventivamente por 30 dias John Textor e o vice-presidente do Botafogo, Vinicius Assumpção. A decisão da presidência do Tribunal considerou as acusações do presidente da SAF uma infração grave - acusou a Confederação Brasileira de Futebol de corrupção no Brasileirão. Além disso, a suspensão também se ancora na invasão do dirigente no local da partida e ofensa à honra com motivação relacionada ao esporte.