Soteldo voltou empolgado da seleção da Venezuela. Depois de grande trabalho com a equipe nacional, quarta colocada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o camisa 10 celebrou a boa fase e espera ajudar a salvar o Santos de vez da ameaçada de rebaixamento. Confiante, fala em buscar uma vitória diante do Botafogo, no Engenhão, para deixar a equipe mais tranquila na classificação do Brasileirão, domingo, às 16 horas.