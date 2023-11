O técnico Marcelo Fernandes tem uma dúvida importante para escalar o Santos no clássico deste domingo contra o São Paulo. Yeferson Soteldo ainda se recupera de dores no músculo adutor da coxa esquerda e será avaliado horas antes da partida, marcada para as 18h30 na Vila Belmiro, para saber se terá condições de ser titular na partida da 34ª rodada, que pode tirar o clube da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.