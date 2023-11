O Coritiba ganhou mais um desfalque para a visita ao Fluminense, neste sábado, pelo Brasileirão. O atacante Slimani se machucou em jogo da Data Fifa com Moçambique, pelas Eliminatórias para a Copa do MUndo, e só retornará ao Brasil dia 29 de novembro. Ele passará alguns dias na Argélia, para recuperação do problema muscular.