Após perder a decisão do ATP Finals, Jannik Sinner, quarto colocado do ranking da ATP, deu o troco e derrotou Novak Djokovic, número 1 do mundo, em dose dupla neste sábado, por 2 sets a 1 em simples, parciais de 6/2, 2/6 e 7/5, em 2h32 de partida, pela semifinal da Copa Davis, em Málaga. O resultado foi decisivo após a Itália sair perdendo para a Sérvia. Sinner empatou e o triunfo nas duplas, novamente com ambos em quadra, colocou o país na decisão contra a Austrália, neste domingo.