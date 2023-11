Após vencer de virada o duelo contra o americano Mackenzie McDonald, Jannik Sinner, atual número 4 do ranking do ATP, resolveu desistir do Masters 1000 de Paris e criticou a organização do evento. O italiano, um dos favoritos ao título, teria que voltar às quadras nesta quinta-feira, por volta das 14h30, menos de 13h do seu último compromisso.