O técnico Diego Simeone concretizou, nesta quinta-feira, a prolongação de seu vínculo com o Atlético de Madrid até junho de 2027 e, caso nenhum imprevisto interrompa o contrato nos próximos anos, atingirá a marca de 15 anos e meio como comandante do clube colchonero. Ele chegou em dezembro de 2011, portanto está há 12 anos no comando, um recorde entre treinadores da primeira divisão espanhola.