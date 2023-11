Chefe da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme admitiu nesta terça-feira que o árbitro Rodrigo José Pereira Lima errou em não anotar o pênalti de João Pedro em Matheus Bidu no jogo entre Corinthians e Grêmio em Porto Alegre, logo aos 9 minutos. No programa semanal sobre arbitragem no site da entidade, Seneme disse que a equipe do VAR "esqueceu de avaliar o defensor".