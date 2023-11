Sem sustos ou tempestade, Max Verstappen dominou com facilidade a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado. O tricampeão mundial superou o britânico Lando Norris logo na largada e não teve qualquer problema para confirmar o favoritismo no Autódromo de Interlagos. O piloto da McLaren terminou em segundo, seguido do mexicano Sergio Pérez, o outro piloto da Red Bull.